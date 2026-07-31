L'entourage de LeBron James assure qu'aucun documentaire inspiré de The Last Dance n'est actuellement en préparation.

Le projet d'un documentaire consacré à la fin de carrière de LeBron James a déjà du plomb dans l'aile. Alors que Andrew Marchand de The Athletic affirmait que la superstar des Philadelphia Sixers était proche d'un accord avec ESPN pour une série inspirée de The Last Dance, son entourage a rapidement démenti ces informations.

C'est Maverick Carter, manager et associé de longue date de LeBron James, qui a pris la parole.

Sur X, Maverick Carter a directement répondu aux informations publiées par The Athletic.

« Nous ne faisons RIEN qui ressemble à "The Last Dance". LeBron ne sait même pas quand sera sa dernière saison. »

Le message a ensuite été repartagé par LeBron James lui-même, donnant encore davantage de poids à ce démenti.

Quelques heures plus tôt, Andrew Marchand expliquait pourtant que les discussions entre ESPN et LeBron James étaient arrivées à la « one-yard line », laissant entendre qu'un accord était imminent.

Le journaliste ajoutait qu'une équipe de tournage devait suivre LeBron durant son passage à Philadelphie afin de raconter les dernières années de sa carrière, à la manière de Michael Jordan dans The Last Dance.

Pour l'instant, cette version est donc officiellement contestée par le principal intéressé.

Au-delà du documentaire, le message de Maverick Carter rappelle surtout qu'aucune décision définitive n'aurait été prise concernant la fin de carrière de LeBron James.

Le joueur lui-même avait qualifié Philadelphie de sa « dernière décision » sur le marché des transferts, sans jamais annoncer qu'il prendrait sa retraite à l'issue de son contrat.

Le débat autour de son ultime saison reste donc ouvert... tout comme celui autour d'un éventuel documentaire.