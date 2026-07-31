Une équipe de tournage pourrait suivre LeBron James tout au long de son aventure avec les Philadelphia Sixers dans une série inspirée de The Last Dance.

Le dernier chapitre de la carrière de LeBron James pourrait être immortalisé par les caméras. Selon Andrew Marchand de The Athletic, la superstar des Philadelphia Sixers et ESPN sont sur le point de conclure un accord pour une série documentaire retraçant les dernières saisons du meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

Les discussions seraient même arrivées à la « one-yard line », autrement dit à quelques centimètres de la ligne d'arrivée.

Une équipe de tournage suivra LeBron à Philadelphie

Si l'accord est finalisé, une équipe de tournage accompagnera LeBron James tout au long de son aventure avec les Sixers.

Le projet devrait proposer des images inédites des coulisses de cette nouvelle étape de sa carrière, tout en intégrant des archives accumulées depuis son arrivée en NBA.

Selon The Athletic, des caméras suivent LeBron James depuis sa saison rookie, ouvrant la porte à des séquences jamais diffusées couvrant plus de deux décennies de carrière.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, et ni ESPN ni l'entourage du joueur n'ont souhaité commenter ces informations.

Un parallèle inévitable avec Michael Jordan

Le projet rappelle immédiatement The Last Dance, la série documentaire consacrée à Michael Jordan et à la dernière saison des Chicago Bulls en 1997-1998.

Diffusée en 2020, cette production était devenue un immense succès mondial avant de remporter un Primetime Emmy Award.

Impossible, dès lors, de ne pas voir un parallèle avec LeBron James, lui aussi régulièrement cité parmi les plus grands joueurs de tous les temps aux côtés de Jordan.

Le dernier chapitre de sa carrière ?

LeBron James a signé cet été un contrat de deux ans avec les Philadelphia Sixers, qu'il avait lui-même présenté comme sa « dernière décision » sur le marché des transferts.

Même si son agent Rich Paul a récemment laissé entendre que sa carrière pourrait finalement durer plus longtemps que prévu, cette série documentaire devrait se concentrer sur son passage à Philadelphie et sur la quête d'un cinquième titre NBA aux côtés de Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et V.J. Edgecombe.

Si le projet aboutit, les fans auront donc accès aux coulisses d'une période qui pourrait bien marquer la fin de l'une des plus grandes carrières de l'histoire du basket.

LeBron James bat déjà un record avec son maillot des Sixers