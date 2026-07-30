Fanatics annonce que le maillot de LeBron James aux Sixers a établi un nouveau record historique de ventes dès les 48 premières heures.

Le passage de LeBron James aux Philadelphia Sixers suscite un engouement historique. Selon les chiffres communiqués par Fanatics, le maillot floqué du numéro 23 est devenu le produit le plus vendu de l'histoire dans les 48 premières heures suivant l'annonce de l'arrivée d'un sportif dans une nouvelle équipe.

Le quadruple champion NBA efface ainsi une référence qui dépassait largement le cadre du basket.

LeBron dépasse Shohei Ohtani, Messi et Ronaldo

Fanatics, partenaire officiel de la NBA et des Sixers, indique que le maillot de LeBron James a établi un nouveau record toutes disciplines confondues.

Jusqu'ici, la meilleure performance appartenait à Shohei Ohtani, dont l'arrivée chez les Los Angeles Dodgers en décembre 2023 avait déjà battu les précédents records détenus par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Selon Fanatics, LeBron James fait désormais encore mieux.

Des ventes supérieures à son arrivée aux Lakers

L'engouement ne se limite pas aux 48 premières heures.

Fanatics précise que les produits dérivés de LeBron James aux couleurs des Sixers se sont vendus davantage en seulement 24 heures que durant toute la première semaine qui avait suivi son arrivée aux Los Angeles Lakers en 2018.

Depuis l'annonce de sa signature, les produits liés à LeBron occupent également huit des dix articles les plus vendus, tous sports confondus, sur le réseau de boutiques de Fanatics.

Face à cette demande exceptionnelle, plusieurs versions du maillot des Sixers se sont même retrouvées temporairement en rupture de stock durant les trois premiers jours de commercialisation.

❌ LeBron James Sixers jerseys sold out quickly & remain sold out right now The demand is so high pic.twitter.com/ayRiiBVQY6 — Jeff Skversky (@JeffSkversky) July 27, 2026

Une nouvelle preuve de son immense popularité

À 41 ans, LeBron James continue de démontrer qu'il demeure l'une des figures les plus populaires du sport mondial.

Son arrivée à Philadelphie, combinée aux ambitions des Sixers après le recrutement de Jaylen Brown, a manifestement créé un enthousiasme rarement observé autour d'une signature en NBA.

Avant même le début de la saison, le numéro 23 de Philadelphie est déjà entré dans l'histoire.

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