Les proches de LeBron James n'auraient jamais cru aux déclarations des Lakers, persuadés que la franchise voulait déjà construire son avenir sans lui.

Le départ de LeBron James des Los Angeles Lakers continue de révéler ses coulisses. Selon Dave McMenamin d'ESPN, l'entourage de la superstar n'a jamais cru au discours tenu publiquement par les dirigeants californiens concernant une éventuelle prolongation.

En interne, le sentiment était clair : les Lakers étaient déjà passés à autre chose.

Deux discours totalement différents

À la fin de la saison, après l'élimination des Lakers face au Oklahoma City Thunder, Rob Pelinka avait pourtant affiché sa volonté de voir LeBron James poursuivre l'aventure à Los Angeles.

Le président des opérations basket avait notamment salué l'héritage laissé par le quadruple champion NBA, expliquant que la franchise souhaitait lui rendre le respect qu'il avait témoigné au jeu durant toute sa carrière.

Mais selon Dave McMenamin, le clan James n'a jamais accordé beaucoup de crédit à ces déclarations.

« Les proches de James pensaient que les Lakers étaient prêts à tourner la page avec celui qui a été 22 fois All-Star et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de le re-signer, malgré les déclarations contraires du président des opérations basket et GM Rob Pelinka lors de sa conférence de presse de fin de saison après le sweep subi face au Thunder. »

L'ère Luka Doncic avait déjà commencé

Toujours selon le journaliste d'ESPN, cette perception s'expliquait notamment par l'évolution du projet sportif des Lakers.

Depuis l'arrivée de Luka Doncic, la franchise avait progressivement fait du meneur slovène le nouveau visage de son projet à long terme. Dans ce contexte, l'entourage de LeBron James estimait que la décision de construire l'avenir sans lui avait déjà été prise.

Son départ vers les Philadelphia 76ers n'aurait donc fait qu'entériner une séparation devenue inévitable.

Une page s'est tournée

LeBron James quitte ainsi Los Angeles après huit saisons, un titre NBA remporté en 2020 et six participations aux playoffs.

Si les dirigeants ont continué à afficher publiquement leur respect envers la légende, les révélations de Dave McMenamin laissent penser que la rupture était consommée depuis plusieurs semaines en interne.

Au final, LeBron James et les Lakers semblent avoir partagé le même constat : il était temps, pour chacun, d'ouvrir un nouveau chapitre.

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