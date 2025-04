Le projet des Phoenix Suns est difficilement lisible. Au terme d'une saison 2024-2025 catastrophique, le grand ménage a déjà commencé avec le licenciement du coach Mike Budenholzer. Et la suite ? C'est le grand flou...

Sans surprise, la franchise de l'Arizona aimerait se débarrasser de Bradley Beal. Mais l'arrière possède toujours une "no-trade clause" et n'a visiblement pas l'intention de partir. On parle même d'un "buy-out" pour parvenir à lui indiquer la sortie. Il s'agirait d'un mouvement tout de même fou et désespéré.

Concernant Kevin Durant, la tendance reste à un départ. Les deux parties devraient collaborer cet été pour lui trouver un trade. Pour Phoenix, quitte à ne pas jouer les premiers rôles, il s'agit surtout de récupérer des atouts à un an de la fin de son contrat.

Et Devin Booker dans tout ça ? L'arrière incarne justement la seule certitude de cette équipe ! Face au grand ménage attendu, il reste la pierre angulaire de la vision des Suns. Déjà sous contrat jusqu'en 2028 (pour un total de 171 millions de dollars), Booker se retrouve éligible cet été à une prolongation pour 149,8 millions de dollars sur 2 ans.

Selon ESPN, Phoenix va lui soumettre cette proposition. Avec quelle réponse de la part du joueur de 28 ans ? De son côté, il l'a répété encore et encore : il est pleinement impliqué à Phoenix. Et si les Suns lui offrent aussi la possibilité d'avoir son mot à dire dans la construction d'un nouveau projet, il devrait saisir cette opportunité.

Dans un véritable marasme, les Suns peuvent au moins se raccrocher à Devin Booker. Il va falloir désormais faire un énorme chantier autour de lui...

