Giannis Antetokounmpo n’a jamais semblé aussi proche de quitter les Milwaukee Bucks. Le choix de la franchise de le laisser au repos alimente les rumeurs.

Le divorce entre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks semble désormais bien engagé. D’après Sam Amick de The Athletic, la décision de la franchise de laisser sa star au repos alors qu’elle serait en état de jouer ou proche de l'être, marque un tournant très clair dans leur relation.

Le point le plus marquant, c’est que ce choix aurait été pris contre l’avis du Grec lui-même. Giannis a pourtant bâti sa réputation sur sa capacité à jouer malgré la douleur, et Milwaukee n’avait jamais semblé s’en plaindre lorsque cela servait les ambitions de titre de l’équipe. Cette fois, le message envoyé est tout autre. Le fait que les Bucks refusent de le faire jouer, malgré sa volonté de revenir, alimente forcément l’idée d’une séparation à venir dès cet été.

Pour Amick, cette stratégie n’a rien d’anodin. Milwaukee cherche peut-être à préserver son joueur vedette en vue d’un éventuel transfert, à protéger sa santé sur la fin de saison, voire à améliorer sa position à la Draft. Dans tous les cas, le fossé entre les intentions de la franchise et celles de son leader paraît de plus en plus visible.

Sur le plan sportif, le contexte n’arrange rien. Les Bucks vivent une saison très compliquée et pointent à la 11e place de la conférence Est avec un bilan de 29 victoires pour 43 défaites. À dix matches de la fin, leur chance d’accrocher le play-in reste extrêmement mince.

Freiné toute l’année par des pépins au mollet, à l’aine, à la cheville et au genou, Giannis a tout de même compilé 27,6 points, 9,8 rebonds et 5,4 passes de moyenne en 36 matches. Mais alors qu’il pourra signer une prolongation de quatre ans à 270 millions de dollars le 1er octobre, l’idée de le voir encore sous le maillot des Bucks paraît chaque jour un peu moins crédible.