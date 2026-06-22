Le duo Zion-Morant n’a jamais été aussi proche de se faire

Les Pelicans seraient désormais parmi les favoris pour récupérer Ja Morant. Un duo avec Zion Williamson pourrait voir le jour dès la saison prochaine.

Le nom de Ja Morant revient avec insistance dans les rumeurs de transfert, et une destination semble prendre de l'épaisseur au fil des jours. Selon plusieurs échos venus des insiders US, les New Orleans Pelicans seraient aujourd'hui parmi les candidats les plus crédibles pour récupérer la star des Memphis Grizzlies.

Une telle opération aurait des allures de retrouvailles. Sélectionnés aux deux premières places de la Draft 2019, Zion Williamson et Ja Morant ont longtemps été présentés comme les deux visages de la nouvelle génération NBA. Sept ans plus tard, les deux joueurs pourraient finalement se retrouver sous le même maillot.

L'idée aurait semblé impensable il y a encore quelques saisons. Morant était alors considéré comme la pierre angulaire du projet des Grizzlies, tandis que Memphis s'imposait comme l'une des équipes les plus prometteuses de la conférence Ouest. Mais les blessures à répétition et plusieurs épisodes extra-sportifs ont progressivement fragilisé sa position au sein de la franchise.

Selon plusieurs observateurs américains, Memphis aurait déjà étudié des scénarios de transfert impliquant son meneur vedette avant la précédente deadline. Aucun accord n'avait alors été trouvé, mais les discussions pourraient reprendre au cours des prochaines semaines.

Pour les Pelicans, le pari est évident. La franchise sort d'une saison catastrophique conclue avec seulement 26 victoires pour 56 défaites. Malgré le talent de Zion Williamson, la Nouvelle-Orléans peine toujours à trouver une identité stable et un créateur capable de dynamiser son attaque sur la durée.

La stat édifiante sur les absences de Ja Morant

Même limité à seulement vingt rencontres la saison passée, Ja Morant a rappelé par séquences ce qui faisait de lui l'un des joueurs les plus explosifs de la ligue. Il a compilé 19,5 points et 8,1 passes décisives de moyenne, tout en signant plusieurs performances à plus de 35 points.

La question centrale reste toutefois la même : sa disponibilité. Morant n'a dépassé la barre des 50 matches disputés dans aucune des trois dernières saisons. Un constat qui refroidit plusieurs prétendants potentiels mais qui ne semble pas décourager les Pelicans.

Pour convaincre Memphis, la Nouvelle-Orléans devrait probablement construire son offre autour de Dejounte Murray, arrivé récemment dans l'effectif. Des jeunes joueurs prometteurs ou plusieurs choix de Draft pourraient également être ajoutés afin d'équilibrer les discussions.

Du côté des Grizzlies, un départ de Morant marquerait un tournant majeur. La franchise tournerait alors la page du joueur qui incarnait son renouveau depuis 2019 pour repartir sur un projet plus prudent et potentiellement plus stable.

À quelques jours de la Draft NBA, le dossier reste ouvert. Mais une chose semble désormais acquise : pour la première fois depuis longtemps, l'hypothèse d'un départ de Ja Morant n'apparaît plus comme un simple scénario théorique.