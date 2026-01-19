Le frère de Wembanyama brille à Strasbourg : Oscar dans les pas de Victor

Samedi parfait pour Oscar Wembanyama à Strasbourg : record de points avec les Espoirs puis minutes et premiers points en Betclic ELITE avec les pros.

Pendant que Victor Wembanyama continue d’illuminer la NBA, son petit frère Oscar Wembanyama a signé un samedi référence avec la SIG Strasbourg. Une double performance, chez les Espoirs puis en Betclic ELITE, qui confirme une montée en puissance discrète mais bien réelle.

Le premier acte de la journée s’est joué samedi après-midi, avec l’équipe Espoirs de Strasbourg. En 27 minutes, Oscar Wembanyama a livré son match le plus abouti de la saison : 20 points, 8 rebonds et 4 interceptions. Un total offensif inédit pour lui cette année, synonyme de record personnel en Espoirs.

Au-delà de la ligne de stats, c’est surtout l’impact global qui a marqué. Actif des deux côtés du terrain, présent au rebond, capable de couper des lignes de passe et de finir les actions, le jeune intérieur a montré un visage beaucoup plus affirmé. Une prestation qui s’inscrit dans une dynamique intéressante, alors qu’il gagne progressivement en responsabilités au sein du groupe Espoirs strasbourgeois.

🇫🇷 Oscar Wembanyama

2007 | 6’8 Forward | SIG Strasbourg – Espoirs Élite (U21, France) Opponent: Espoirs Gravelines-Dunkerque Oscar Wembanyama delivered a statement performance against Gravelines-Dunkerque, showcasing his most complete outing of the season in Espoirs Élite. In… pic.twitter.com/Vu3c7PdCuN — Scouting lab (@scouting_lab) January 18, 2026

Le grand saut, quelques heures plus tard

La journée ne s’est pourtant pas arrêtée là. Quelques heures après cette grosse sortie chez les jeunes, Oscar Wembanyama a de nouveau enfilé le maillot, cette fois avec les professionnels, lors du match de Betclic ELITE disputé en soirée.

Résultat : 14 minutes sur le parquet, pour 2 points et 2 rebonds. Des chiffres modestes en apparence, mais qui racontent beaucoup. Il s’agit tout simplement de ses records personnels en temps de jeu et au scoring au plus haut niveau français. Dans une équipe de Strasbourg où la rotation est dense et l’exigence élevée, ces minutes traduisent une confiance croissante du staff.

Une progression mesurée, loin du bruit

Forcément, porter le nom Wembanyama attire l’attention. Mais Oscar avance à son rythme, dans un contexte bien différent de celui de son frère Victor Wembanyama. Pas de projecteurs NBA, pas d’attentes démesurées affichées publiquement, mais un développement construit, entre Espoirs et premiers pas chez les pros.

À Strasbourg, le club est réputé pour son travail de formation et sa capacité à intégrer progressivement les jeunes dans le grand bain. Cette journée illustre parfaitement ce processus : dominer chez les Espoirs, puis apprendre, observer et contribuer chez les professionnels.

À 18 ans, Oscar Wembanyama n’en est évidemment qu’au début de son parcours. Mais en l’espace d’une journée, il a coché plusieurs cases importantes : performance référence, records personnels et validation de sa place dans la rotation pro, même sur un temps limité.

Sans faire de raccourci ni de comparaison forcée, cette séquence souligne que le nom Wembanyama ne se résume pas à Victor. Et Oscar, à sa manière, commence à écrire ses propres lignes.

