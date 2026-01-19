Wembanyama vs Edwards : enfin la rivalité qu’il nous fallait !

Il y a des affiches qui sentent la nuit NBA "classique", celles où tu coches une date, tu lances le match pour jeter un œil… et tu te retrouves à rester jusqu’au bout, le popcorn devenu dîner. Le Spurs Vs Timberwolves, ce week-end, a clairement basculé dans cette catégorie. Antoine et Shaï sont revenu sur ce duel dans le CQFR du jour. Debrief.

Parce que San Antonio a gagné. Parce qu’Anthony Edwards a collé 55 points. Et parce que Victor Wembanyama a répondu avec 39 points et une présence qui a fini par peser dans les moments qui comptent. Un duel dans le duel, avec cette sensation rare : on n’était pas seulement sur une grosse perf isolée, mais sur le début d’un truc qui peut durer.

Un match popcorn, un vrai

Le match, d’abord, était bon. Pas juste "intéressant". Bon niveau, bon rythme, et surtout cette dramaturgie simple qui marche toujours : une star qui s’enflamme, l’autre qui refuse de se laisser effacer. Edwards a enchaîné les séquences comme un gars qui vient au playground pour gagner son match dans le match. Coup pour coup, panier pour panier, il a fait ce qu’il sait faire quand il est chauffé : scorer, scorer, scorer, jusqu’à finir à 55.

CQFR : Le duel Wembanyama-Edwards a fait des étincelles

En face, Wembanyama a tenu la ligne. 39 points, des paniers importants dans le money time, un rebond offensif crucial, et même cette séquence où il rate volontairement un lancer pour jouer un rebond - un choix qui aurait pu se retourner contre lui, mais qui s’est finalement bien terminé. À la fin, tu regardes la feuille et tu vois deux totaux énormes, mais tu te souviens surtout du ton : "ok, eux deux, ça se cherche."

L’après-match a mis de l’huile sur le feu

Ce qui transforme une belle opposition en rivalité, c’est ce qui se dit après. Et là, on a eu ce qu’il fallait. Edwards, tout excité "comme un gamin", a raconté qu’un de ses objectifs était de réussir à dunker sur Wembanyama. Il a dit qu’il était dégoûté de ne pas y être arrivé, lui qui a l’habitude de switcher sur tout le monde et de relever le challenge défensif, mais que là… c’est différent. Victor, c’est trop grand, trop long, trop haut pour un duel "normal".

Le plus drôle, c’est que ce n’était pas une pique amère. C’était presque une promesse. Edwards l’a présenté comme un défi qu’il compte bien retenter : il va essayer, encore. Parce qu’il fonctionne comme ça : dès qu’il voit un truc qui sort de l’ordinaire, il veut briller, il veut gagner son face-à-face, il veut raconter l’histoire ensuite.

Victor, le compliment… et le warning

Wembanyama, lui, a répondu sur un autre registre. Il a salué la performance et le niveau d’Edwards, en expliquant que son charisme le rend spécial. Et il a glissé une forme d’avertissement, à sa façon : il sait qu’Edwards va essayer, et si Victor est en retard, "ça va mal se passer" pour lui sur une action. Mais sur la durée, au fil des années, son intention est claire : essayer de le contrer plus souvent qu’il ne se fera dunker dessus.

C’est là que ça devient intéressant. Parce qu’on ne parle pas d’un duel d’un soir, mais d’une opposition appelée à revenir. Edwards n’a pas encore 25 ans, ils sont tous les deux à l’Ouest, et rien ne laisse penser qu’ils vont bouger rapidement de leur franchise.

Dans une conférence déjà chargée en jeunes têtes d’affiche, ça fait une rivalité naturelle, simple à lire, simple à vendre, et surtout simple à kiffer : l’explosif contre le géant, l’attaquant qui veut "mettre le highlight" contre le défenseur qui veut "effacer l’idée".

Wembanyama répond à Edwards, qui rêve de le postériser

Et si ce match-là est déjà dans la conversation d’un top des rencontres les plus funs de la saison, c’est parce qu’il a offert exactement ce qu’on attend de la NBA : des stars, du répondant, des moments, et une histoire qui ne demande qu’à avoir des épisodes.

Retrouvez l'intégralité du CQFR sur notre chaîne YT et sur toutes les plateformes audio :