Le Miami Heat aurait discuté en interne d’un possible trade pour Ja Morant, en pleine tourmente à Memphis. Sa valeur baisse, mais le Heat pourrait tenter le pari.

Alors que la situation de Ja Morant à Memphis est de plus en plus floue, le nom du meneur commence à circuler en interne dans certaines franchises ambitieuses. Selon plusieurs insiders NBA, le Miami Heat aurait récemment évoqué en réunion interne la possibilité de se positionner si les Grizzlies ouvraient réellement la porte à un transfert.

Miami étudie l’hypothèse Morant

D’après Jake Fischer, Miami fait partie des équipes qui surveillent de près le dossier. Le journaliste explique que la franchise floridienne a discuté en interne de l’éventualité d’un trade pour Morant et de la manière dont la célèbre culture du Heat pourrait l’aider à se relancer.

« Miami était déjà en position d’acheteur surprise sur ce marché des transferts avant même les gros titres de cette semaine sur Giannis », écrit Fisher. « Des sources de la ligue disent que, par exemple, le Heat a eu des discussions en interne au sujet de Ja Morant et de la manière dont la structure de Miami pourrait lui être bénéfique. »

Cette réflexion intervient alors que Morant vit une saison extrêmement compliquée, tant sur le terrain qu’en dehors. Suspendu un match en raison d’un dérapage verbal en conférence de presse, il aurait également eu une altercation verbale avec le coach Tuomas Iisalo dans le vestiaire. Selon Brett Siegel de Clutchpoints, suite aux commentaires du joueur sur le staff, « des voix se sont élevées » dans le vestiaire et l’entraîneur aurait pointé du doigt son manque d’effort et de leadership.

Un niveau en baisse et une situation explosive à Memphis

Avant sa blessure au mollet droit survenue le 15 novembre, Morant ne ressemblait déjà plus à l’All-Star qu’il était. En 12 matchs, il tourne à 17,9 points à seulement 35,9% au tir et 16,7% à trois points, son plus faible niveau depuis son arrivée en NBA. Des statistiques qui, combinées à ses soucis extra-sportifs, ont nourri l’inquiétude des dirigeants adverses.

Dans un papier d’ESPN, plusieurs executives se sont montrés même très sceptiques sur sa valeur actuelle. « La combinaison de pénible, fragile, plus vraiment bon et gros contrat est une très mauvaise combinaison », a confié un dirigeant à Tim MacMahon. « Je ne voudrais pas de Morant dans mon effectif, peu importe son salaire. »

En d’autres termes, Morant est surveillé par la ligue, mais pas nécessairement désiré.

Un pari risqué, mais potentiellement payant pour Miami

Le Miami Heat apparaît toutefois comme l’un des rares candidats naturels pour tenter un pari de ce type. La franchise, qui travaille dans un environnement rigoureux et structuré sous Pat Riley et Erik Spoelstra, pourrait représenter le cadre idéal pour tenter de remettre la carrière du meneur sur de bons rails.

Miami a également un effectif compétitif pour l’entourer, avec Bam Adebayo, Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins et Kel’el Ware. À ce stade, rien ne prouve que les Grizzlies soient prêts à écouter les offres, mais le simple fait que le Heat se positionne en interne montre que la situation de Morant est devenue un sujet majeur de ce marché.

À Memphis comme ailleurs, le feuilleton Morant ne fait que commencer.