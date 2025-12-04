Ja Morant, LaMelo Ball et Trae Young n’attirent plus les équipes NBA : performances en baisse, blessures, contrats lourds et réputation fragile.

La situation de Ja Morant, LaMelo Ball et Trae Young intrigue la NBA. Trois anciens All-Stars, trois visages de franchise… mais aujourd’hui, trois joueurs dont les équipes rivales ne veulent pas forcément entendre parler. C’est ce qui ressort d’un long et intéressant papier d’ESPN, fondé sur plusieurs témoignages de dirigeants, scouts et coaches interrogés anonymement.

Selon un GM de l’Ouest, aucun des trois ne suscite un réel engouement : « Je ne voudrais aucun d’eux ».

Un cadre de la Conférence Est va plus loin, affirmant que ces stars pourraient même avoir une valeur négative dans un trade. Une situation presque inimaginable il y a encore deux ou trois ans.

Trae Young : un impact offensif… mais des préoccupations défensives et salariales

Côté Atlanta, la blessure au genou de Trae Young a mis en lumière un contraste saisissant. Avec lui, les Hawks affichaient la pire défense de la NBA. Sans lui, l’équipe est devenue l’une des meilleures formations défensives de la ligue (Top 5 en points encaissés pour 100 possessions).

« Il est petit et ne défend pas », assure un scout d’une équipe de l’Est.

Young reste un attaquant hors pair, mais sa défense jugée inexistante, son salaire (46 M$ cette saison) et le doute sur la capacité d’une équipe « construite autour de Trae » à gagner au plus haut niveau refroidissent de nombreuses franchises.

Malgré cela, certains scouts estiment qu’il reste le plus “sauvable” des trois sur le plan sportif.

Ja Morant : un déclin inquiétant et des polémiques qui s’accumulent

À Memphis, la situation de Ja Morant apparaît encore plus préoccupante.

Performance en chute libre, relations compliquées avec le coach, nouvelles blessures, suspensions et plusieurs incidents extra-sportifs : autant d’éléments qui font dire à un dirigeant de l’Est que Morant serait « un cumul de problèmes, pas assez bon actuellement et très cher ».

Ses statistiques reflètent ce déclin : 17,9 points, plus bas total depuis son année rookie, avec des pourcentages catastrophiques. Des scouts se demandent même s’il a déjà perdu ses qualités athlétiques qui faisait sa force : « Est-ce que Ja a déjà perdu son explosivité ? »

Cependant, un autre cadre de l’Ouest se montre moins catégorique :

« Ja est celui qui peut être sauvé. Dans un nouvel environnement, motivé et en bonne santé, il peut redevenir dominant. »

LaMelo Ball : talent immense, mais réputation dégradée

Pour LaMelo Ball, la problématique est différente.

Le meneur des Hornets a démenti tout désir de transfert, mais son image auprès des autres franchises reste entachée par deux facteurs :

son manque de sérieux perçu, notamment son tir rapide et improvisé,

sa fragilité physique, avec seulement 105 matchs joués sur les trois dernières saisons.

« Personne ne remet en question le talent », explique un scout. « Mais il est trop imprévisible, trop “Globetrotter” ».

Selon un autre assistant coach : « Il prend aujourd’hui les mêmes tirs qu’au lycée ».

Certaines voix considèrent pourtant LaMelo comme le plus talentueux du trio… mais aussi le moins fiable pour gagner.

Malgré leur statut d’anciens All-Stars, Ja Morant, LaMelo Ball et Trae Young ne font visiblement plus rêver les front offices. Trop de risques, trop d’incertitudes, trop de salaire… et pas assez de garanties sportives pour justifier un investissement massif.

À deux mois de la trade deadline, les trois meneurs sont peut-être les noms les plus connus sur le marché… mais aussi, paradoxalement, les moins désirés.