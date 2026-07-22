Le Heat a-t-il accidentellement annoncé le retour de LeBron ?

Une vidéo d’annonce de présentation de LeBron James à Miami a beaucoup fait parler ces dernières heures.

Le feuilleton LeBron James vient peut-être de connaître son épisode le plus étrange. La chaîne YouTube officielle du Miami Heat a brièvement programmé une vidéo intitulée : « LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026 », avant de rapidement la rendre privée.

Plus troublant encore, la description présentait cette conférence comme celle organisée pour accueillir LeBron « de retour au sein du Miami Heat ». La page a depuis disparu de YouTube et de Google, mais elle reste visible dans certains résultats archivés par des moteurs de recherche.

LeBron James : Miami favori, Golden State distancé ?

Alors, énorme fuite ou troll particulièrement travaillé du service communication de Miami ? La présence de la vidéo sur le compte officiel, avec une date précise, le 27 juillet, et une description déjà rédigée, rend l’histoire forcément intrigante. Cela ne constitue cependant absolument pas une confirmation de la signature de LeBron.

Le Heat peut tout simplement avoir préparé en avance une vidéo-test au cas où le King choisirait Miami. Une franchise de cette taille travaille nécessairement sur plusieurs scénarios et aurait très bien pu créer ce lien sans savoir quelle serait sa décision. Il suffit ensuite d’un mauvais réglage entre « privé » et « non répertorié » pour que les moteurs de recherche le repèrent.

À moins que Miami n’ait réellement vendu la mèche cinq jours trop tôt. Dans ce cas, le Heat vient de réaliser l’un des leaks les plus spectaculaires de l’histoire récente de la free agency.