Miami serait désormais la destination privilégiée de LeBron James, même si Cleveland et Philadelphie restent en course selon ESPN.

Le feuilleton LeBron James continue d'agiter la NBA. Si plusieurs franchises attendent toujours la décision de la superstar de 41 ans, Kendrick Perkins affirme que le Miami Heat serait aujourd'hui la destination la plus sérieusement envisagée par l'ancien joueur des Lakers.

« Miami est en tête de la liste »

Sur le plateau d'ESPN NBA Today, l'ancien coéquipier de LBJ a livré son sentiment sur le dossier.

« J'ai entendu dire que Miami était en tête de la liste. Si le Heat veut vraiment faire avancer les choses, Giannis a déjà tenu sa conférence de presse. Il doit décrocher son téléphone. C'est ce que LeBron James attend. »

Perkins laisse ainsi entendre qu'une discussion entre Giannis Antetokounmpo et LeBron James pourrait jouer un rôle important dans les négociations si le Heat souhaite convaincre le quadruple MVP de rejoindre la Floride.

Trois favoris se dégagent

De son côté, Shams Charania a expliqué que LeBron James disposait désormais de tous les éléments nécessaires pour prendre sa décision.

« J'ai parlé ce matin avec Rich Paul, son agent de longue date, qui m'a clairement indiqué que la décision appartenait désormais à LeBron James. C'est à lui de choisir l'équipe dans laquelle il veut jouer. Toutes les informations sont là. Les équipes sont fixées. Tout le monde a effectué ses mouvements. »

Selon l'insider d'ESPN, Cleveland, Miami et Philadelphie seraient actuellement les trois destinations les plus crédibles, même si Golden State et Minnesota resteraient également en embuscade.

Charania ajoute qu'aucun calendrier n'a été fixé pour l'annonce de la décision, mais souligne que l'attente autour de l'ancienne star des Lakers continue de bloquer une partie du marché.

« Il y a un effet domino sur le reste de la free agency. D'après ce que j'ai compris ces dernières semaines, en tout cas, l'attention s'est surtout portée sur les équipes de la conférence Est, à savoir Cleveland, Miami et Philadelphie. »

LeBron fait patienter toute la NBA… et ça lui est complètement égal