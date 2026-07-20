LeBron fait patienter toute la NBA… et ça lui est complètement égal

Adam Silver voulait une décision rapide pour finaliser le calendrier NBA, mais LeBron James compte bien prendre tout son temps.

La NBA aimerait connaître rapidement la future destination de LeBron James. Les équipes aussi. Les diffuseurs également. Mais le principal intéressé ne semble absolument pas décidé à accélérer le mouvement pour leur rendre service.

D’après Brian Windhorst, LeBron James ne se préoccupe pas du fait que son attente complique la préparation du calendrier de la saison 2026-2027.

« LeBron ne se soucie pas de retarder la ligue dans l’élaboration de son calendrier. Il les fera attendre jusqu’à ce qu’il soit totalement prêt à prendre sa décision », a expliqué le journaliste d’ESPN.

Un message qui ressemble presque à une réponse indirecte à Adam Silver. Quelques jours plus tôt, le patron de la NBA avait publiquement reconnu qu’il aimerait voir le King trancher rapidement.

« J’aimerais qu’il fasse enfin son annonce, pour que nous puissions terminer le calendrier. Comme vous pouvez l’imaginer, les équipes nous appellent, les diffuseurs nous appellent et tout le monde veut pouvoir le boucler. Mais sa décision influencera la façon dont nous organiserons le calendrier, la semaine d’ouverture, les matches de Noël, etc. »

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Même à 41 ans et à l’approche de sa 24e saison, LeBron James possède donc toujours suffisamment de poids pour bloquer une partie de la machine NBA. Sa future équipe aura forcément droit à plusieurs affiches très exposées, notamment lors de l’Opening Night et du Christmas Day. La ligue ne veut donc pas se tromper au moment de répartir ses principales rencontres télévisées.

Lors de sa récente apparition au Fanatics Fest, LeBron avait pourtant assuré qu’il ne ferait « plus attendre tout le monde très longtemps », sans apporter le moindre indice concret concernant son choix.

Visiblement, « pas très longtemps » reste une notion assez personnelle. Adam Silver et les diffuseurs vont devoir prendre leur mal en patience : LeBron James annoncera sa décision quand il l’aura décidé, et pas une seconde plus tôt.