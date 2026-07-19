Dennis Rodman explique pourquoi LeBron James aurait été le match-up le plus facile de sa carrière

Même s’il est l’un des meilleurs défenseurs de l’Histoire, Dennis Rodman aurait tout de même passé quelques mauvais moments face à LeBron James.

Les superstars des 80’s et 90’s ont toutes souffert devant Dennis Rodman. Si LeBron James était né dix ans plus tôt, il aurait sans doute lui aussi affronté et parfois déjoué face à l’intérieur mythique des Chicago Bulls, référence défensive à l’échelle de l’Histoire du basket. Mais l’ancien coéquipier de Michael Jordan va beaucoup plus loin que ça. Il est persuadé qu’il aurait complètement éteint le King.

« Sans doute le match-up le plus facile de toute ma carrière. Son seul avantage sur moi, c’est sa taille. Il fait dix centimètres de plus mais ça ne veut rien dire. Je le forcerai à aller sur sa main gauche pendant tout le match. Je le forcerai à prendre son jump shot qui ne vaut rien », confie Rodman à la foule présente au Fan Fest de New York.

Il parle de LeBron James ou de Jaylen Brown ? Encore un ancien joueur qui sous-estime le niveau du quadruple champion NBA. Déjà, forcer un tel TGV à aller sur sa main gauche n’est pas une tâche aisée. Ensuite, le natif d’Akron a fortement travaillé sur son tir depuis ses débuts dans la ligue et c’est justement en le laissant shooter dans le midrange que les San Antonio Spurs ont par exemple fini par perdre (de peu, bien sûr) les finales 2013. James convertissait par exemple encore 40% de ses tentatives à mi-distance la saison dernière, à 41 ans.

Difficile de dire si Dennis Rodman s’y connait mieux en géopolitique ou en basket. Plus sérieusement, n’oubliez jamais que, la drogue, c’est mal.