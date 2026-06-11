Le meilleur Fox du Garden n’était pas sur le terrain

Pendant que De’Aaron Fox vivait une fin de match compliquée avec les Spurs, Michael J. Fox a été acclamé par le public du Garden lors du Game 4.

Il y avait bien un Fox pour faire se lever le Madison Square Garden mercredi soir. Simplement, ce n'était pas celui auquel les Spurs auraient voulu penser en quittant New York.

Pendant le Game 4 entre les Knicks et San Antonio, Michael J. Fox est apparu sur l'écran géant du Garden, installé au bord du terrain avec son épouse Tracy Pollan. L'acteur de Retour vers le futur, immense figure de la pop culture et fan de sport new-yorkais, a reçu une belle ovation du public. Un moment simple, chaleureux, forcément touchant aussi, quand on connaît son combat de longue date contre la maladie de Parkinson.

Et dans une soirée où New York avait besoin de tout pour y croire, cette apparition a fait partie de ces petits instants qui racontent aussi la magie du Garden. Les Knicks étaient mal embarqués, les Spurs ont longtemps semblé filer vers une victoire majeure, puis la salle a fini par reprendre vie. Avec, dans le décor, un Fox qui a davantage électrisé le public que celui qui portait le maillot de San Antonio.

Michael J. Fox and his wife Tracy Pollan are at Madison Sqaure Garden tonight for Game 4 of the NBA Finals (Photo: Getty) See full gallery here: https://t.co/ZrGaZ2yW5r pic.twitter.com/PQ1z5zZH7j — Deadline (@DEADLINE) June 11, 2026

De'Aaron Fox, lui, a vécu une fin de match nettement plus compliquée. Sa gestion des dernières possessions a été pointée du doigt, notamment après une attaque du cercle stoppée par OG Anunoby dans les derniers instants. Rien ne résume à lui seul un effondrement pareil, surtout quand une équipe laisse filer 29 points d'avance en Finales NBA. Mais le meneur des Spurs n'a pas échappé aux critiques après le comeback historique des Knicks.

La comparaison était trop belle pour ne pas être faite, sans même avoir besoin de forcer le trait. Ce soir-là, au Madison Square Garden, le Fox le plus applaudi, le plus émouvant et le plus populaire n'a pas eu besoin de remonter le temps.

Il a simplement salué le public.