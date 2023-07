Tyronn Lue a joué avec Michael Jordan à Washington et a un meilleur souvenir de lui que beaucoup de gens.

Avant d'être head coach en NBA, Tyronn Lue a été joueur, avec notamment deux titres de champion remportés avec les Los Angeles Lakers en 2000 et 2001. Lue avait beau avoir un joli CV à son arrivée aux Washington Wizards en 2001, il n'en a pas moins été estomaqué quand il a appris qu'il allait avoir Michael Jordan comme coéquipier aux Washington Wizards.

Le coach des Los Angeles Clippers tient à ce que l'on mette un peu de respect sur le joueur qu'était encore MJ lors de sa deuxième sortie de retraite du côté des Washington. Voilà ce qu'il a expliqué cette semaine lors de son passage dans l'émission All the Smoke, avec Matt Barnes et Stephen Jackson.

"Jouer avec Michael Jordan a été une bénédiction. Quand il m'a téléphone, je n'en revenais pas. MJ qui m'appelait, moi ? J'étais ébahi la première fois que je l'ai rencontré. Voir le Black Jesus en personne...

La première saison où j'ai joué avec lui, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais lui passer la balle à chaque fois et rester immobile à côté ? Il m'a dit de ne pas faire ça et de simplement jouer. Mais moi j'étais époustouflé juste parce que c'était lui.

Il avait 40 ans, mais je n'en ai rien à faire. Il tournait à 20 points par match à 40 ans, sur une jambe parce que son genou était en vrac, et il a quand même joué 82 matches ! Je pense que ça montre bien qui il est".

Si Michael Jordan n'a pas disputé de playoffs avec les Wizards lors de ses deux saisons dans la capitale fédérale, le souvenir qu'il a laissé à ses coéquipiers de l'époque est indélébile.

