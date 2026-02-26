Le panier le plus fou de l’année pour Ayse Cora ?

Le Galatasaray a perdu le game 2 de son quart de finale d'Euroleague contre les Françaises de Basket Landes mercredi soir. Mais la soirée n'a pas été totalement ratée pour les Turques, coéquipières de Marine Johannès. Si on sait que cette dernière est capable de marquer des paniers assez fous, on serait curieux de la voir tenter (et réussir ?) le même tir fou, inconscient et assez chanceux que sa partenaire Ayse Cora.

Lors de la rencontre, remportée 75 à 70 par les filles de Julie Barennes, l'arrière stambouliote a tout simplement fait filoche dos au panier, après avoir glissé, en mode circus shot. D'abord sanctionnée d'un marcher, Ayse Cora a finalement vu les arbitres revenir sur leur décision après un challenge gagnant de son coach. Effectivement, ç'aurait presque été dommage...

Craziest bucket of the season? Of the year? Of the decade?? 😳#EuroLeagueWomen x @aysecora8 pic.twitter.com/djwiMwyTWC — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) February 26, 2026

Ayşe Cora, potayı görmeden attığı bu sayıyı bayağı da şık atmış. Yazık olmuş. 😁🤣🤣 pic.twitter.com/ces1RmWv9S — Deniz'in Dünyası 🐣 (@DeniznDunyasi9) February 26, 2026

Basket Landes tentera d'aller chercher sa qualification la semaine prochaine à Istanbul. La tâche sera évidemment ardue pour la médaillée olympique Leila Lacan et ses coéquipières, mais pas impossible.