Les Sacramento Kings ont dû composer avec quelques papas et membres de la famille un peu envahissants ces dernières années. On pense évidemment à ceux de Marvin Bagley Jr, parti depuis à Detroit, et De'Aaron Fox, qui ont réussi non seulement à critiquer la direction publiquement et à se prendre la tête mutuellement sur les réseaux. La Draft de Keegan Murray cette année est censée marquer un renouveau sportif, mais a aussi de bonnes chances de montrer que ce sera nettement plus calme en coulisses.

Là où d'autres parents auraient sans doute joué la carte de l'offense en voyant que leur fils a été remplacé à 9 minutes de la fin du match et n'a plus quitté le banc, Kenyon Murray s'est montré au contraire très compréhensif. En réponse à un tweet pointant du doigt le fait que le rookie a été benché, Murray a expliqué :

"Keegan n'a pas été très bon en défense. Son tir ne rentrait pas et il a été un peu en difficulté sur les rotations défensives. Ce qui est bien, c'est ce que ce n'est que le 7e des 82 matches de la saison. Il aura l'occasion de se reprendre. L'équipe se bat et les autres franchises ont des blessés. Tout ira bien pour les Kings. J'essaye juste d'être honnête. Keegan sait ce qu'il doit améliorer pour le prochain match. Il sera meilleur".

Sacramento, malgré un démarrage très poussif (2 victoires pour 5 défaites), n'a pas montré que de mauvaises choses. Keegan Murray a même déjà réussi quelques matches très prometteurs, dans la lignée de ce que l'on avait vu de lui en Summer League et en pré-saison. L'ancien d'Iowa tourne pour le moment à 15.7 points et 4 rebonds de moyenne à 48.6%.

