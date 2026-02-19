Le premier maillot NBA porté par Cooper Flagg a atteint 1 million de dollars aux enchères, un montant record.

Cooper Flagg continue de faire parler de lui, même en dehors du parquet. Son maillot porté lors de son tout premier match NBA a été adjugé à 1 million de dollars aux enchères, un montant record.

La maison Sotheby’s a annoncé avoir vendu ce maillot porté lors du premier match de saison régulière des Dallas Mavericks contre les San Antonio Spurs, le 22 octobre. Pour être plus précis, il s’agit du maillot porté par Flagg durant la première mi-temps de ses débuts NBA.

Le prix constitue un record public pour un maillot vendu via NBA Auctions. Evidemment, c’est également la somme la plus élevée jamais enregistrée pour un objet lié à Cooper Flagg.

Choisi en première position de la draft 2025, l’ancien joueur de Duke avait marqué les esprits dès cette rencontre inaugurale. Il avait signé un double-double avec 10 points, 10 rebonds et une interception. Malgré la défaite de Dallas ce soir-là, Flagg avait été l’éclaircie de la soirée.

Depuis, le rookie tourne à 20,4 points, 6,6 rebonds et 4,1 passes de moyenne. Malgré un bilan collectif de 19-35, les Mavericks tiennent en lui un joueur central pour l’avenir. Flagg reste sur une série marquante, avec plus de 30 points dans quatre de ses six derniers matches, dont un record personnel à 49 points contre les Charlotte Hornets.

La vente de ce maillot ouvre également la voie à d’autres enchères. Sotheby’s organisera une Rookie Debut Auction du 17 au 23 mars, avec notamment les premiers maillots portés par Kon Knueppel, Dylan Harper, Derik Queen et V. J. Edgecombe.

