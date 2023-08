Le prodige Cooper Flagg aurait fait vriller Bradley Beal

Le mois dernier, on vous parlait de Cooper Flagg, la nouvelle pépite du basket US, dont beaucoup imaginent qu'il sera le 1st pick de la Draft NBA 2025. Si vous avez lu le portrait que l'on a fait du garçon, vous vous souvenez peut-être que sa mère n'aime pas trop lorsque Cooper toise des adversaires ou se permet trop de trashtalk. Visiblement, ça ne l'a pas empêché d'être dans la provoc' lors d'un camp récemment organisé par Jayson Tatum.

D'après Brian Scalabrine, Cooper Flagg a démontré tout son talent et ne s'est pas privé de titiller quelques joueurs présents, notamment Bradley Beal, le nouveau joueur des Phoenix Suns.

"On m'a dit que mon gars Cooper Flagg a mis la misère à Bradley Beal en un contre un. Beal s'est énervé contre lui et a commencé à insulter... Cooper est un gros trashtalkeur. Beal a pris le truc à la légère parce qu'en face c'était un lycéen. Mais quand il a commencé à prendre cher, ça a trashtalké et Beal était hors de lui".

Flagg n'a que 16 ans et n'a pas encore choisi sa future université, mais on sent déjà que l'on parle d'un futur très bon, avec un feu intérieur que l'on dit sans égal parmi les prospects américains, en plus de qualités sur le terrain assez phénoménales.

Cooper Flagg, un Kirilenko survitaminé avec la hype de Wembanyama ?