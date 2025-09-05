Avec les résultats de jeudi, on connaît désormais toutes les affiches des huitièmes de finale de l'Eurobasket 2025. La plus grosse surprise, c'est évidemment le fait que l'Espagne, championne d'Europe en titre, soit passée à la trappe dans le groupe C, où la Grèce, l'Italie, la Géorgie et la Bosnie se sont qualifiées.

L'équipe de France, à la faveur d'une dernière victoire contre l'Islande et de résultats favorables dans les autres rencontres de la poule, finit première. Parmi les autres petites surprises, on notera évidemment le fait que la Turquie, pourtant placée dans le groupe de la Serbie, a terminé invaincue en battant notamment les Serbes dans le choc de la poule.

Pour le tour suivant, les Bleus seront donc opposés à la Géorgie, avec en ligne de mire un potentiel quart de finale contre la Serbie. La rencontre aura lieu dimanche, à 14h15 du côté de Riga, en Lettonie.

Les Bleus cartonnent l'Islande et attendent la suite

Les huitièmes de finale de l'Eurobasket 2025

Turquie - Suède, samedi à 11h

Allemagne - Portugal, samedi à 14h15

Lituanie - Lettonie, samedi à 17h30

Serbie - Finlande, samedi à 20h45

Pologne - Bosnie, dimanche à 11h

France - Géorgie, dimanche à 14h15

Italie - Slovénie, dimanche à 17h30

Grèce - Israël, dimanche à 20h45