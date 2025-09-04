Les Bleus cartonnent l’Islande et attendent la suite

Une formalité ! L'équipe de France a remporté son cinquième et dernier match dans le groupe D de l'Eurobasket 2025 face à l'Islande. Les Bleus se sont promenés et l'ont emporté de 40 points (114-74), avant de passer aux choses sérieuses et aux huitièmes de finale. On ne sait d'ailleurs pas encore qui sera l'adversaire des joueurs de Frédéric Fauthoux sur ce premier match couperet, puisqu'il faut attendre les dernières rencontres de la poule : Slovénie-Israël et Pologne-Belgique.

Le job a été fait pour cette ultime partie du 1er tour, avec ce groupe désormais réduit à 11 joueurs après le forfait d'Alex Sarr pour le reste du tournoi. On se demandait si certains allaient se remettre en confiance offensivement et/ou si ce serait plutôt l'occasion de répartir un peu plus le scoring que face à la Pologne ou la Slovénie. Réponse : 8 joueurs ont marqué au moins 10 points (Hifi, Luwawu-Cabarrot, Hoard, Jaiteh, Cordinier, Yabusele et Okobo), avec Zaccharie Risacher en meilleur marqueur (15 pts) d'une courte tête, lui qui avait fait chou blanc contre les Polonais. L'ailier des Hawks a aussi fini meilleur rebondeur (7 prises) et meilleur évaluation (22) de la rencontre, ce qui est de bon augure avant la suite.

EuroBasket J9 : les Bleus intraitables

36-9 après 10 minutes

Il n'y a pas eu de round d'observation et les Français ont tout de suite montré aux Islandais qu'ils n'allaient pas passer un début d'après-midi très agréable. A la fin du 1er quart-temps, les Bleus menaient... 36-9. L'écart est monté jusqu'à 46 points en faveur des Tricolores, qui ont dominé dans tous les compartiments du jeu.

On attend maintenant la suite des opérations, même s'il est quasi acquis qu'en cas de victoire au prochain tour, le programme sera salé... Rappelons que la Slovénie doit battre Israël pour que les Français finissent premiers de la poule. Dans le cas contraire, les Bleus finiraient 3e, en fonction là aussi de la probable victoire polonaise contre les Belges.

Le boxscore