EuroBasket J9 : les Bleus intraitables, la Bosnie se qualifie et met l’Espagne dos au mur

Retrouvez ici tous les résultats et informations des matches de cette dernière journée de première phase de l'Eurobasket 2025.

Les matches du jour à l'Eurobasket 2025

Bosnie - Géorgie (Gr. C) : 84-76
France - Islande (Gr. D) : 114-74
Israël - Slovénie (Gr. D) :
Italie - Chypre (Gr. C) :
Espagne - Grèce (Gr. C) :
Pologne - Belgique (Gr. D) :

- La Bosnie a arraché sa qualification avec cette victoire difficile contre la Géorgie. Cette dernière n’a jamais abdiqué et est même revenue à égalité dans le quatrième quart-temps, grâce à Alexander Mamukelashvili (20 & 8), Kamar Baldwin (18 pts, 4 rbds, 4 pds) et Goga Bitadze (15 pts, 5 rbds). Mais la Bosnie, qui n’a joué qu’à 8, n’a finalement pas tremblé dans la dernière période, et s’impose dans le sillage d’un Jusuf Nurkic qui sort son 3e double-double d’affilée (15 1 12).

Au passage, et ce n’est pas pour nous déplaire, elle a mis la pression sur l’Espagne. La Roja doit désormais absolument battre la Grèce, sinon elle sera éliminée.

- Ce match était censé se solder selon toute logique par une victoire de l’équipe de France. Eh bien, les Bleus ont fait encore mieux, en se le rendant hyper facile grâce à un premier quart-temps aussi monstrueux qu’impeccable : 36-9. Frédéric Fauthooux a pu faire tourner et donner le plein de confiance à tout le monde. 9 joueurs finissent à 9 pts et plus. Du bel ouvrage. On attend maintenant de savoir à quelle place nous allons terminer cette phase de poules. Plus de détails dans le récap à venir

