EuroBasket J9 : les Bleus intraitables, la Bosnie se qualifie et met l’Espagne dos au mur

Les matches du jour à l'Eurobasket 2025

Bosnie - Géorgie (Gr. C) : 84-76

France - Islande (Gr. D) : 114-74

Israël - Slovénie (Gr. D) :

Italie - Chypre (Gr. C) :

Espagne - Grèce (Gr. C) :

Pologne - Belgique (Gr. D) :

- La Bosnie a arraché sa qualification avec cette victoire difficile contre la Géorgie. Cette dernière n’a jamais abdiqué et est même revenue à égalité dans le quatrième quart-temps, grâce à Alexander Mamukelashvili (20 & 8), Kamar Baldwin (18 pts, 4 rbds, 4 pds) et Goga Bitadze (15 pts, 5 rbds). Mais la Bosnie, qui n’a joué qu’à 8, n’a finalement pas tremblé dans la dernière période, et s’impose dans le sillage d’un Jusuf Nurkic qui sort son 3e double-double d’affilée (15 1 12).

Au passage, et ce n’est pas pour nous déplaire, elle a mis la pression sur l’Espagne. La Roja doit désormais absolument battre la Grèce, sinon elle sera éliminée.

- Ce match était censé se solder selon toute logique par une victoire de l’équipe de France. Eh bien, les Bleus ont fait encore mieux, en se le rendant hyper facile grâce à un premier quart-temps aussi monstrueux qu’impeccable : 36-9. Frédéric Fauthooux a pu faire tourner et donner le plein de confiance à tout le monde. 9 joueurs finissent à 9 pts et plus. Du bel ouvrage. On attend maintenant de savoir à quelle place nous allons terminer cette phase de poules. Plus de détails dans le récap à venir