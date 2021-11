Le Staples Center change de nom, les fans des Lakers sont furieux

Il ne faudra plus appeler la salle des Los Angeles Lakers (et des Clippers) le Staples Center. Bienvenue à... la Crypto.com Arena.

Voilà quelques décennies, déjà, que la mode du naming a envahi la NBA, avec des salles renommées par rapport à une entreprise qui signe de gros chèques pour s'octroyer ce privilège. Quelques salles résistent encore et toujours à l'envahissement, notamment le Madison Square Garden de New York et le United Center de Chicago. L'enceinte des Los Angeles Lakers et des Los Angeles Clippers depuis 1999, le Staples Center, n'était déjà plus dans cette case-là.

Le Staples Center a été baptisé par rapport à l'entreprise Staples, une société de fournitures de bureau, qui avait acheté les droits pour 20 ans au moment de l'inauguration. Le nom faisait partie du paysage de la NBA, mais il va falloir l'oublier...

CQFR : Stephen Curry trop fort pour Brooklyn, quel tueur !

Selon Shams Charania, le Staples Center va officiellement devenir, à compter du 25 décembre, la Crypto.com Arena. Le deal passé entre le site de cryptomonnaies et les propriétaires de la salle devrait être le plus important jamais signé pour un partenariat de ce type.

Les fans des Lakers, visiblement attachés au nom Staples, sont déjà en train d'exprimer leur colère sur les réseaux et des petites manifestations pourraient avoir lieu devant l'enceinte jusqu'au changement officiel d'appellation.

Congrats Smoothie King Arena— you no longer have the worst name in the league anymore — manu (@manny3118) November 17, 2021

We still calling that shit Staples — 👑 🇳🇬Chris (@OGLeveledUp) November 17, 2021

This gotta be the stupidest name change ever. Love crypto but come on bro https://t.co/Lhe8T9tRb3 Arena home of the great Kobe Bryant and Magic Johnson — J Roth (@J_Roth24) November 17, 2021