Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Warriors @ Nets : 117-99

Sixers @ Jazz : 85-120

Spurs @ Clippers : 92-106

- Ce Nets-Warriors était très attendu. Déjà parce qu'il opposait deux des meilleures équipes de la ligue, mais aussi parce qu'il était l'occasion pour Kevin Durant et Stephen Curry de se mesurer l'un à l'autre dans la très précoce course au MVP. Tout ne peut pas reposer sur une seule partie. Mais si c'était le cas, Curry est ressorti grand vainqueur de l'opposition et ses Warriors ont fait le plein de confiance.

Si Brooklyn a craqué en 2e mi-temps, le spectacle et le niveau ont été dignes des playoffs avant ça. Et dans ce contexte, Stephen Curry n'a pas eu envie de se faire voler la vedette. En seulement 29 minutes, le meneur californien a claqué 37 points à 9/14 à 3 points pour éteindre toute promesse d'une fin de partie serrée. Il l'a comme souvent fait avec style et cette impression de le voir marcher sur l'eau et de shooter face à un cercle aussi large que le Golden Gate.

The Western Conference Player of the Week was at it again 🔥

37 PTS, and 9 3PM for @StephenCurry30 in the @warriors road win! pic.twitter.com/ufUhQyj6vu

— NBA (@NBA) November 17, 2021