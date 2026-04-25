🎙️ Le Thunder est-il favorisé par les arbitres ?

C'est l'heure fatidique de répondre à toutes les questions NBA qui vous empêchent de dormir la nuit. Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre.

🎙️ Le Thunder est-il favorisé par les arbitres ?

Comme chaque semaine, Shaï et Théo tentent de répondre à vos questions sur la NBA et le basket à travers le globe. Cette semaine, on parle notamment de la façon dont sont arbitrés Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder, des la carrière de Klay Thompson, d'Andres Nocioni, de l'avenir de l'équipe de France et de bien d'autres choses encore.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR en streaming

CQFR

🎙️ Pourquoi Stephen Curry a tout changé

Exprimez-vous