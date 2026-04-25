Comme chaque semaine, Shaï et Théo tentent de répondre à vos questions sur la NBA et le basket à travers le globe. Cette semaine, on parle notamment de la façon dont sont arbitrés Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder, des la carrière de Klay Thompson, d'Andres Nocioni, de l'avenir de l'équipe de France et de bien d'autres choses encore.

Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

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