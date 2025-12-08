Cette semaine, on fait un focus sur le début de saison exceptionnel du Oklahoma City Thunder et de son leader, Shai Gilgeous-Alexander. Peuvent-ils réaliser un back to back, seront-ils capables d'aller chercher le record de 73 victoires des Warriors et de marquer l'Histoire ? Autant de questions auxquelles nous tentons de répondre dans cet épisode.

