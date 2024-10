Pour tous les matches, toutes les équipes, il y a le League Pass NBA

La NBA a officiellement repris depuis mardi soir. Et pour les fans de basket américain, il existe un abonnement pour ne rien rater : c'est évidemment le League Pass ! C'est le seul outil de streaming qui permet aux passionnés de voir tous les matches, toutes les actions et de suivre l'actualité de toutes les franchises ! Le service permet l'accès à de nombreuses données, des replays, des résumés condensés, possessions par possessions... bref, c'est la porte d'entrée pour suivre toute la saison NBA, sans publicité et sans interruption. Le streaming en simultané permet aussi de suivre plusieurs matches en même temps. Parfait pour ceux qui se tâtent encore à choisir entre un Thunder - Nuggets ou un Hawks - Nets.

Il y a même une bonne nouvelle pour les étudiants cette année. La NBA leur a concocté une promo avec un abonnement à -40%, soit 9,99 par mois ! Formule qui ne fonctionne que pour l'abonnement mensuel cela dit.

Pour ceux qui ne préfèrent suivre qu'une seule équipe, l'offre est à 124 euros. La version standard du League Pass est à 139,99 et la formule premium, sans pub, est à 189,99.