LeBron se mouille pour le Coach of the Year et il le connaît bien

LeBron James a donné son avis sur le trophée du Coach of the Year 2023.

Depuis qu'il est blessé, LeBron James a du temps devant lui pour regarder les matches des autres équipes et tweeter - pas toujours avec justesse - sur ce qu'il voit en NBA. Cette nuit, il a clairement fait comprendre pour qui il voterait pour le trophée du Coach of the Year.

En réponse au compte Legion Hoops, qui clamait que Mike Brown devait être élu pour son travail avec les Sacramento Kings, LeBron a posté :

"Haut la main ! Mike Brown fait vraiment jouer ses gars au basket !"

Il faut reconnaître que Brown a de très bonnes chances de succéder à Monty Williams. Sacramento est 2e de la Conférence Ouest à 15 matches de la fin, ce qui était totalement inattendu, le tout en pratiquant un basket très offensif.

LeBron James connaît bien Mike Brown, puisqu'il a été son coach pendant 5 ans chez les Cleveland Cavaliers entre 2005 et 2010. Si Brown venait à l'emporter, ce serait sa deuxième victoire après celle de 2009.

