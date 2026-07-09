LeBron aux Warriors ? Stephen Curry ouvre grand la porte

Interrogé sur l’avenir de LeBron James, Stephen Curry a confirmé qu’il aimerait voir le King rejoindre les Warriors.

Stephen Curry ne va évidemment pas dire non à l'idée de jouer avec LeBron James. Interrogé sur le sujet en marge de l'American Century Championship, tournoi de golf celebrity organisé à Edgewood Tahoe, le meneur des Warriors a d'abord préféré botter en touche avec humour.

Ou plutôt avec un club de golf.

"Je dirais que je suis surtout intéressé par l'idée de jouer au golf avec LeBron. On s'occupera du basket, mais j'ai envie de voir le LeBron golfeur free agent. Il travaille vraiment son jeu", a-t-il expliqué à Keith Jouganatos, journaliste de KRCR.

Stephen Curry ouvre clairement la porte à LeBron James

Mais une fois la blague passée, Stephen Curry n'a pas vraiment caché son envie. Alors que LeBron James continue de réfléchir à la suite de sa carrière, l'idée de le voir débarquer à Golden State circule depuis plusieurs jours, même si les Warriors ne semblent plus forcément être les favoris du dossier.

"Je suis sûr que nous aimerions évidemment jouer ensemble. J'espère que ça arrivera. Mais il mérite d'avoir l'opportunité et le droit de prendre son temps pour prendre sa décision", a ajouté Curry.

Le message est clair : si LeBron James décide de regarder du côté de la Baie, son potentiel futur partenaire de backcourt ne fermera pas la porte. Au contraire.

Un duo déjà testé avec Team USA

Les deux hommes ont déjà eu un avant-goût de ce que pourrait donner leur association lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Team USA. Entre la vision de jeu de LeBron James, le mouvement permanent de Stephen Curry et leur QI basket commun, l'expérience avait naturellement alimenté les fantasmes.

Reste maintenant à savoir si ce fantasme peut devenir autre chose qu'un sujet de golf en plein mois de juillet. Selon les dernières tendances, Cleveland, Miami et Philadelphie sont revenus avec insistance dans les discussions autour de LeBron James, tandis que Golden State semble moins central qu'il y a encore quelques jours.