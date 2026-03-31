LeBron corrige Bronny après une anecdote virale sur leurs 1-contre-1

Bronny James a évoqué un vieux duel avec son père… LeBron a répondu avec une version légèrement différente, et beaucoup d’humour.

Les Los Angeles Lakers continuent leur belle série avec une victoire 119-109 contre les Washington Wizards, la troisième de suite et la douzième sur les treize derniers matchs. Mais dans le vestiaire, c’est une histoire bien plus personnelle qui a fait sourire : un vieux duel en un-contre-un entre LeBron James et son fils Bronny.

Auteur d’un triple-double solide avec 21 points, 10 rebonds et 12 passes, LeBron était détendu après la rencontre. Et forcément, quand la discussion a dérivé sur une anecdote racontée récemment par Bronny sur le fait que son père avait détruit un panier lors d'un de leurs duels, le King a tenu à remettre un peu de contexte.

Le souvenir remonte à 2014, à l’époque où LeBron évoluait au Miami Heat. Selon Bronny, leur affrontement en un-contre-un avait pris une tournure assez folle. Son père confirme… mais nuance.

« On avait un panier dans l’allée devant la maison, j’ai fait un drive et j’ai dunké. Je ne voulais pas casser le panier, mais oui, je l’ai cassée », raconte LeBron avec le sourire.

Une scène qui résume bien l’écart physique entre les deux à l’époque. Bronny n’avait qu’une dizaine d’années, tandis que son père était en pleine apogée athlétique.

Le quadruple MVP reconnaît tout de même que son fils n’était pas complètement spectateur.

« Il a mis quelques tirs. Mais ça, c’était le Bron de Miami… c’était un Bron invincible. »

Une manière à la fois amusée et assumée de rappeler à quel point il dominait à cette période. Entre 2010 et 2014, LeBron était au sommet de sa puissance physique et de son efficacité, au point de marquer durablement la ligue.

Aujourd’hui, la situation a évidemment évolué. Bronny James, désormais âgé de 21 ans, commence à se faire une place dans l’écosystème NBA. Face aux Wizards, il a disputé 26 minutes, signant une petite feuille de stats avec 6 points, 1 rebond, 1 passe et 1 interception.

Surtout, il impressionne en G League avec les South Bay Lakers, où l’équipe reste invaincue en 16 matchs lorsqu’il est aligné.

Pendant ce temps, LeBron continue d’écrire sa légende. À 41 ans, il enchaîne les performances de haut niveau et reste le moteur d’une équipe des Lakers en pleine confiance à l’approche des playoffs.

LeBron James insiste : Bronny a sa place en NBA