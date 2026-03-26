LeBron James insiste : Bronny a sa place en NBA

Bronny James a montré de belles choses face aux Pacers, et LeBron n’a pas hésité à le clamer : son fils mérite pleinement sa place en NBA.

LeBron James n'a pas pu éviter les questions sur son fils après la victoire des Lakers face à Indiana (137-130). Dans ce match, Bronny James a profité de 13 minutes pour livrer une copie intéressante, avec 4 points, 1 rebond, 1 passe, 2 interceptions et 1 contre, sans oublier un dunk à une main assez remarqué. Une production encore modeste, mais suffisamment solide pour alimenter un discours que son père tient avec de plus en plus de fermeté : oui, Bronny a le niveau pour exister en NBA.

Et venant de LeBron, la prise de parole n’a évidemment rien d’anodin. Parce qu’au-delà de la simple filiation, le leader des Lakers sait mieux que personne ce que son fils a traversé ces dernières années, entre son grave problème de santé à USC et ses débuts sous les projecteurs à Los Angeles. C’est aussi pour ça que son message sonne comme quelque chose de plus profond qu’un simple soutien paternel.

« Quand on connaît le parcours, le chemin parcouru… Je suis fier de lui. Vraiment très fier de lui. Et il a sa place. Il a sa place. »

BRONNY JAMES DUNK RISE UP. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/OD7uTlrpfq — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 26, 2026

Ces derniers mois, Bronny James n'était plus trop le sujet à la mode chez les Lakers, pris dans des problèmes d'alchimie et de performances collectives. Maintenant que L.A. carbure et est sur le podium de l'Ouest, les apparitions du rejeton du King et sa légitimité à être là resurgissent.

Pour l’instant, le sophomore tourne à 2,1 points et 1,2 passe de moyenne en 7 minutes sur 33 matches NBA avec les Lakers. Mais c’est surtout en G League que l’on voit son développement prendre forme. Avec South Bay, Bronny affiche 15,3 points, 2,8 rebonds et 3,5 passes de moyenne, tout en shootant à 54,6% au tir et 42,1% à 3-points sur près de cinq tentatives par match. Assez pour intégrer la rotation en playoffs ou se projeter sur un temps de jeu supérieur la saison prochaine ?