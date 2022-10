LeBron James est encore un joueur NBA, fort heureusement, mais le mode businessman est activé depuis longtemps chez lui. En marge du match de pré-saison des Los Angeles Lakers disputé à Las Vegas face aux Phoenix Suns (défaite de L.A. 119-115), le "King" a encore mis sur la table son envie d'être à la tête d'une franchise à "Sin City".

L'arrivée d'une équipe à Vegas dans le cadre d'une expansion est évoquée depuis plusieurs années et beaucoup la tiennent pour acquise. Si Adam Silver, le patron de la ligue, attend visiblement la signature d'un nouveau CBA pour accélérer les choses, LeBron n'en démord pas : il veut être le premier sur le coup et faire partie du projet en tant qu'investisseur et boss.

"La meilleure fanbase du monde est à Las Vegas (il fait un clin d'oeil) et j'aimerais vraiment ramener une équipe ici à un moment. Ce serait incroyable. Adam Silver est à Abu Dhabi pour le match entre Milwaukee et Atlanta, c'est ça ? Je sais qu'il lit toutes les retranscriptions des interviews de joueurs NBA, donc il lira ça : je veux une équipe à Las Vegas, merci".

Il existe un scénario où LeBron James finit sa carrière à Las Vegas, en tant que joueur/propriétaire. Pour cela, il faudrait que l'expansion intervienne relativement rapidement quand même. On parle d'au moins deux ou trois ans avant que ça ne s'accélère. Et puisque LeBron rêve de jouer avec son fils et a donc prévu d'attendre qu'il soit en âge d'être drafté, tout est possible...

LeBron calling Vegas the best fanbase in the world and airs his hopes of someday landing an NBA team in Southern Nevada. pic.twitter.com/CIVuvL14u5 #vegas #nba #lakers — Mick Akers (@mickakers) October 6, 2022

