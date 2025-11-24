LeBron et Doncic simplifient le jeu des Lakers selon Austin Reaves

Austin Reaves détaille comment LeBron James et Luka Doncic facilitent le jeu pour les Lakers grâce à leur lecture et leur impact offensif.

Les Los Angeles Lakers signent un excellent départ malgré l’absence prolongée de LeBron James. Avant la saison, certains dirigeants voyaient pourtant la franchise comme une équipe de play-in. Quinze matchs plus tard, les performances de Luka Doncic et le retour du King montrent à quel point ce pronostic paraît déjà dépassé. Austin Reaves, lui, a résumé clairement l’impact du duo.

Après la victoire contre le Jazz, Reaves a expliqué comment la présence de LeBron James et Luka Doncic change tout pour l’attaque.

« On a deux des meilleurs passeurs à avoir touché un ballon de basket », a-t-il expliqué. « Comme ils font la bonne lecture, je dirais 90 % du temps, tu joues en situation d’avantage. À ce moment-là, le jeu doit devenir assez facile.

Je pense qu’on a été bon ce soir sur tous les types de pick-and-rolls avec Luka et même Bron qui ont le ballon sur les bons spots, et que les joueurs coupent au bon moment ou se placent dans les bons espaces. On va continuer à progresser sur ces aspects-là, mais ce soir, c’était vraiment propre. »

Un exemple illustre parfaitement ce constat : Doncic trouve LeBron en transition, James attaque le cercle, attire quatre défenseurs dans la raquette et ressort immédiatement vers Jake LaRavia, seul dans le corner. Un tir ouvert, obtenu en tout juste cinq secondes, uniquement grâce à la lecture et à la gravité offensive des deux stars.

Deandre Ayton, après son premier match avec LeBron James, avait également souligné son influence immédiate. Le pivot avait évoqué la communication du vétéran et sa vision globale du jeu, qui l’aident à s’organiser en défense et à être plus impactant en protection de cercle.

Luka Doncic, meilleur scoreur NBA avec 34,6 points de moyenne, subit prises à deux et blitz mais continue de créer un volume d’occasions considérable pour ses coéquipiers. Il tourne à 9 passes décisives par match, un sommet en carrière.

LeBron James, pour son premier match de la saison, a immédiatement injecté du rythme avec 12 passes décisives et un contrôle total du tempo. Cette nuit, il a lâché 8 assists.

Avec deux maîtres du jeu de ce calibre, Austin Reaves ne s’y trompe pas : le basket devient plus simple pour toute l’équipe.