Le possible retour de LeBron James à Cleveland suscite aussi des interrogations sur son association avec James Harden.

Le retour de LeBron James aux Cleveland Cavaliers continue d'alimenter les spéculations. Mais au-delà des difficultés à boucler l'opération, certains dirigeants et observateurs de la ligue se poseraient déjà une autre question : le fit avec James Harden fonctionnerait-il vraiment ?

Selon Jake Fischer, plusieurs personnes au sein de la NBA afficheraient un certain scepticisme quant à l'association entre les deux superstars.

« Beaucoup de personnes dans la ligue continuent de me dire qu'elles pensent que LeBron et James Harden ne forment pas un duo naturel sur le terrain. »

La principale interrogation concernerait leur style de jeu.

Tous deux sont réputés pour avoir besoin du ballon afin d'exprimer pleinement leurs qualités offensives. Avec Donovan Mitchell également dans l'effectif, certains se demanderaient comment l'entraîneur Kenny Atkinson pourrait faire cohabiter trois créateurs aussi dominants.

Malgré ces interrogations, Jake Fischer ne pense pas que ce point remette en cause les plans de Cleveland.

« C'est amusant et intéressant que plusieurs personnes m'aient dit qu'elles étaient sceptiques concernant le fit entre LeBron et Harden. Je ne pense pas que ce sera forcément un problème. Je pense que Harden retournera à Cleveland quoi qu'il arrive. »

Le journaliste ajoute que la véritable inconnue concernerait plutôt la structure du futur contrat du MVP 2018.

« Il reste simplement à déterminer quelle sera la structure de son contrat en fonction de ce qui se passera avec LeBron et des autres mouvements que Cleveland devra réaliser. »

James Harden aurait décliné sa player option afin de faciliter la flexibilité financière des Cavaliers, qui espèrent toujours convaincre LeBron James de revenir dans l'Ohio. Reste désormais à savoir si ce projet ambitieux se concrétisera... et si les doutes exprimés autour de cette association finiront par être dissipés.