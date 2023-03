LeBron est blessé au tendon, pas d’opération mais au moins 3 semaines d’absence

UPDATE : D'après Adrian Wojnarowski, on a enfin la nature exacte de la blessure au pied de LeBron James. Il s'agit d'un souci au tendon et celui-ci sera réévalué dans 3 semaines. LeBron a de bonnes chances d'être de retour pour le sprint final, mais il espérera que les Lakers auront pu rester dans le coup pour la qualification pour le play-in tournament.

---

16h33 : Les Los Angeles Lakers ont réussi à battre OKC la nuit dernière sans LeBron James, ni Anthony Davis. Pour autant, ils savent qu'ils auront besoin du King pour espérer se qualifier pour les playoffs dans les prochaines semaines. Sa blessure au pied, très inquiétante dans un premier temps, pourrait s'avérer un peu moins sérieuse que prévu.

D'après Chris Haynes de Bleacher Report, LeBron manquera bien plusieurs semaines (au minimum deux), mais vient de se voir confirmer qu'il avait évité le pire. Le staff médical des Lakers a confirmé au meilleur marqueur de l'histoire de la NBA qu'il n'aurait pas à se faire opérer et pourrait gérer ce souci physique par lui-même jusqu'à la fin de la saison.

Pas de quoi être extatique, mais on peut au moins être sûrs que LeBron James rejouera avant la fin de la régulière et devrait pouvoir tenir sa place en cas de play-in tournament. L'opération aurait fait planer plus de doutes sur sa disponibilité et, par conséquent, sur la capacité de Los Angeles à sauver sa saison.

Pour rappel, LeBron tourne à 29.5 points, 8.4 rebonds et 6.9 passes à 50.1% et les Lakers sont 11e de la Conférence Ouest, à une victoire des New Orleans Pelicans, 10e et premiers qualifiés virtuels pour le play-in tournament.

