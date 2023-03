LeBron James meilleur joueur NBA à 38 ans et avec cette concurrence ? Les anciens joueurs sondés forcent un peu.

LeBron James est une légende vivante et un prétendant honorable au titre de GOAT, pas de souci là-dessus. Mais il faut pousser un peu le fanatisme pour avancer qu'en 2023 et à 38 ans, il est le meilleur joueur NBA. C'est pourtant ce qu'ont décrété les sondés d'une enquête de The Athletic auprès de 101 anciens joueurs de la ligue.

LeBron arrive en tête avec 28.1%, devant Nikola Jokic (21.2%) et Giannis Antetokounmpo (21%). Il y a ensuite un gap lorsque l'on sort du podium, avec Kevin Durant 4e (11%), Stephen Curry 5e ex-aequo avec Luka Doncic (6.6%) et... Kyrie Irving (2.2%).

Visiblement, Joel Embiid est un joueur de golf et Jayson Tatum une danseuse étoile pour ne pas figurer devant Kyrie. La remarque n'est pas dirigée contre Kyrie, d'ailleurs, puisqu'il arriverait sans problème dans le top 3 des joueurs avec le plus gros talent brut ou le meilleur maniement du ballon. Mais plutôt contre le panel, qui prouve encore une fois que la pertinence de l'avis des anciens joueurs a ses limites.

La question portait bien sur le "meilleur joueur aujourd'hui", pas la meilleure carrière ou le plus gros talent intrinsèque...

Podcast #80 : Les grandes questions de la fin de saison