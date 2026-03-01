LeBron et sa fille, le meilleur moment du weekend

LeBron James a partagé le terrain avec sa fille Zhuri avant d’affronter les Warriors.

LeBron et sa fille, le meilleur moment du weekend

Pour LeBron James, les grands moments ne se vivent pas seulement dans l’arène, mais aussi en famille. Avant le dernier match des Lakers contre les Warriors, le King a partagé un moment très spécial avec sa fille Zhuri.

Dans les heures qui ont précédé la rencontre, LeBron a laissé tomber sa routine habituelle de warm-up pour une session improvisée avec la dernière de ses trois enfants. Au lieu des traditionnels shoots et étirements en solo, il s’est retrouvé à jouer avec sa fille, partageant rires, gestes complices et même quelques petites « compétitions » amicales. Ce n’était pas juste une parenthèse mignonne : pour LeBron James, mais un rappel de ce qui compte vraiment dans sa vie, même au cœur d’une saison NBA aussi exigeante.

Ce moment père-fille a donné à James une énergie différente pour la suite de la soirée, mais aussi un éclairage pour le rôle qu’il tient en dehors du rôle de superstar. À 41 ans, il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, mais aussi un papa fier qui ne manque pas une occasion de savourer chaque seconde avec ses enfants.

Exprimez-vous