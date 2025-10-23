Blessé au dos, LeBron James n’a pas joué le match d’ouverture des Lakers contre Golden State, mais il a activement participé à la séance vidéo du lendemain, épaulant JJ Redick dans l’analyse de la défaite.

Absent pour le premier match de saison régulière de sa carrière, LeBron James n’en est pas resté spectateur pour autant. Lors du décryptage vidéo de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Golden State Warriors (119-109), le vétéran de 40 ans a joué un rôle clé aux côtés de son coach JJ Redick.

« LeBron a été d’une grande aide »

« LeBron a été vraiment utile », a expliqué Redick après l’entraînement de mercredi. Le joueur a assisté à la séance d’analyse vidéo malgré son absence liée à une sciatique touchant le bas du dos et la jambe droite.

Pendant la séance, LeBron James n’a pas hésité à intervenir lorsque le staff a pointé les erreurs défensives sur Stephen Curry et Buddy Hield, trop souvent laissés seuls derrière la ligne.

« Nous avons mal géré la défense en transition, c’était pourtant une priorité », a reconnu Redick. « Localiser ces gars sur la transition (Buddy Hield et Steph Curry qui ont scoré à trois-points sur transition à plusieurs reprises) était littéralement notre deuxième priorité de ce match. On en a discuté tous ensemble pendant le film. »

Une communication encouragée

Pour Redick, ce type d’échange avec LeBron James, mais aussi avec d'autres, est un atout.

« J’ai dit aux gars que le fait qu’il pose des questions, qu’il donne son avis, qu’on ait des échanges, c’est très sain », a-t-il insisté. « J’aimerais avoir ce genre de dialogue à chaque fois qu’on regarde la vidéo. Si quelqu’un veut poser une question ou faire un commentaire, qu’il le fasse. C’est bénéfique. »

Les Lakers, dominés dans plusieurs domaines statistiques (pertes de balle, lancers francs, points du banc), espèrent rebondir vendredi face aux Minnesota Timberwolves. Selon Gabe Vincent, la séance a permis de relativiser : « Il y a des points précis qu’on peut corriger, et ça changerait complètement le match. » Jarred Vanderbilt a abondé : « Ce n’était pas aussi catastrophique qu’on le pensait. Ce sont des détails contrôlables. »

Redick conclut avec optimisme : « On n’a pas encore cette connexion collective qu’on avait à la fin de la saison dernière. Mais on va y arriver, j’en suis sûr. »

