LeBron James a expliqué avoir coupé alcool et cookies pendant près de deux mois pour optimiser sa rééducation et son retour avec les Lakers.

Pour accélérer son retour, LeBron James a décidé de modifier radicalement son hygiène de vie. La star des Los Angeles Lakers a révélé avoir supprimé l’alcool et les desserts pendant près de deux mois lors de sa rééducation du dos en début de saison.

Dans un épisode du podcast Mind the Game avec Steve Nash, James est revenu sur cette période.

« J’ai manqué les 14 premiers matches de la saison. Je ne jouais pas en novembre. J’ai raté tout le training camp, tout », a-t-il expliqué.

« Donc je me suis dit : “Ok, je dois enlever quelque chose. Je dois sacrifier quelque chose.” »

Le quadruple MVP a alors décidé de couper le vin, les spiritueux et les desserts dès le mois de novembre.

« Quand je suis arrivé en décembre, je me suis dit : “Oh.” J’ai continué. Je n’ai pas pris mon premier verre ni mon premier dessert avant le soir du Nouvel An. Donc au final, ça a fait quasiment deux mois », a-t-il détaillé.

L’objectif en retirant ces aliments pas terribles nutritionnellement et surtout inflammatoires était clair : optimiser sa remise en forme après des douleurs au nerf sciatique du côté droit, qui l’avaient limité durant le training camp et la présaison.

« Je recommençais à me remettre en forme et à faire des choses que je ne pouvais pas faire pendant l’été à cause du problème au dos. Je voulais me donner la meilleure opportunité possible de faire ce que j’avais besoin de faire sur le terrain », a ajouté James.

Le plus difficile, selon lui, a été de résister aux cookies aux pépites de chocolat accompagnés de glace.

Depuis son retour le 18 novembre, LeBron n’a pas connu d’absence prolongée, même s’il continue de gérer sa charge de travail à 41 ans. Avant la trêve du All-Star Game, il affichait 22 points, 5,8 rebonds et 7,1 passes de moyenne en 36 titularisations. Les Lakers pointent actuellement à la quatrième place de la conférence Ouest avec un bilan de 33-21.