LeBron James a-t-il annoncé à demi-mot sa dernière saison ?

LeBron James a offert une prestation majuscule à Philadelphie, mais c’est peut-être l’une de ses déclarations d’après-match qui a marqué les esprits. Après avoir guidé les Los Angeles Lakers vers une victoire 112-108 contre les 76ers, la star de 40 ans a laissé entendre que ces moments pourraient bientôt appartenir au passé.

Un finish de légende à 40 ans

En difficulté sur ses deux précédentes sorties, LeBron James a rappelé pourquoi il reste l’un des joueurs les plus décisifs de l’histoire. Dix points consécutifs dans les cinq dernières minutes, un steal déterminant pour sceller le succès, et une ligne de stats complète avec 29 points, 7 rebonds et 6 passes.

À l’issue de la rencontre, il a confié l’excitation intacte que lui procurent encore ces grands rendez-vous.

Une phrase qui interpelle

C’est surtout une réflexion glissée au détour d’une réponse qui relance les spéculations sur son avenir. À propos de l’ambiance et des moments de basket qui comptent, LeBron a expliqué :

« J'ai eu tellement de moments comme ça que ça ne vieillit jamais. Et c'est la seule chose que tu ne pourras pas récupérer quand tu auras fini de jouer, c’est cette arène. »

Il a ensuite poursuivi : « Cette excitation de rentrer sur le terrain, que ce soit l’excitation ou les huées et les applaudissements ou peu importe. Tu ne pourras jamais la retrouver une fois que tu auras arrêté de jouer. »

Difficile de ne pas y voir un sous-entendu : était-ce un message subtil laissant envisager que ses passages dans certaines salles NBA - et sa carrière - touchent à leur dernière ligne droite ?

Une saison mesurée mais précieuse

En sept matchs disputés cette année, James tourne à 16,1 points, 4,7 rebonds et 7,6 passes en 33 minutes. Statistiquement, une saison sage. Collectivement, une toute autre histoire : les Lakers affichent un bilan de 17-6 et occupent la deuxième place de la Conférence Ouest.

La franchise compte sur Luka Doncic comme superstar offensive principale, mais LeBron reste le moteur émotionnel et stratégique du groupe.

Clap de fin en approche ?

Le quadruple MVP n’a jamais annoncé qu’il jouerait une 24e saison, et son statut de free agent en fin d’année ne fait qu’alimenter les spéculations. Ce qu’il a laissé entendre à Philadelphie entretient l’idée qu’il réfléchit activement à la suite.

Pour l’heure, LeBron James continue simplement d’empiler les performances décisives. Mais ses mots, eux, sonnent comme un avertissement : il faut savourer chaque apparition, car nul ne sait combien de temps encore il en restera.