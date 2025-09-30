Cet été, LeBron James a pris du recul. Il a réfléchi à la meilleure façon de cohabiter avec Luka Dončić et Austin Reaves. La solution, selon lui, passerait par du mouvement sans ballon.

Lors du media day des Lakers, LeBron James a détaillé comment il compte mieux s’intégrer aux côtés de Luka Dončić et Austin Reaves. Le quadruple MVP explique avoir axé son été sur le mouvement sans ballon et le catch-and-shoot, alors que les Lakers aligneront plusieurs créateurs. Objectif : laisser davantage la balle à ses coéquipiers tout en restant dangereux loin du ballon.

LeBron James a mis les choses au clair : « J’ai passé beaucoup de temps sur mes trois points en catch-and-shoot… comprendre comment je peux maximiser les moments où je n’ai pas la balle, soit en bougeant, soit en me déplaçant dans l’espace. Évidemment, Luka et AR [Austin Reaves] vont beaucoup porter la balle. On a Marcus Smart maintenant qui peut aussi la porter, Gabe, Bronny quand il en aura l’occasion également », a-t-il détaillé.

Et d’ajouter : « On a plein de gars qui peuvent créer. Donc comment puis-je rester efficace dans l’équipe sans avoir à la porter autant ? Je la porterai aussi… mais j’ai beaucoup plus tiré en catch-and-shoot, juste pour être prêt. » Ces déclarations confirment des informations internes selon lesquelles il a multiplié les répétitions off-ball cet été.

Le contexte s’y prête. À 40 ans passés en cours de saison (23e année en NBA), James veut « délester » une partie de ses responsabilités de création primaire pour optimiser son impact et la longévité de son moteur. Les chiffres récents l’y encouragent : 37,6 % à trois points la saison dernière (4e meilleure marque de sa carrière) après 41 % en 2023-24, avec un volume en hausse ces quatre dernières saisons (6,4 tentatives, contre 4,7 en carrière). À côté de Dončić, aimant à prises à deux, le rendement de LeBron en réception-tir pourrait encore grimper, notamment sur des renversements côté faible.

Si LeBron voit juste, Redick mettra en place

Sur le plan tactique, JJ Redick dispose ainsi d’un éventail élargi d'options. L’arrivée de Smart ajoute une couche de gestion défensive et de secondary handling pour maintenir la pression quand LeBron coupe ou se pose dans un corner. L’idée n’est pas de retirer la balle à James, mais d’alterner les registres afin de garder de la fraîcheur en fin de match et sur la longueur d’une saison dense.

Reste la déclinaison quotidienne. Pour capitaliser sur ce plan, les Lakers devront stabiliser les alignements avec au moins trois tireurs crédibles autour du duo Dončić–James afin d’éviter que les défenses ne “plugguent” la raquette. Reaves devient un domino clé : sa capacité à créer un avantage en première passe conditionnera la fréquence des looks en catch-and-shoot de LeBron. À l’intérieur, le partenariat avec Deandre Ayton peut générer des coupes et des extra-passes à 45°, autant de situations où James n’a plus à initier pour finir.

LeBron James a déjà prouvé qu’il pouvait modeler son jeu à l’âge et au contexte. Il s’agit désormais d’inscrire ce virage dans un collectif riche en ball-handlers sans diluer sa rôle et importance dans le collectif. Premier test grandeur nature dès le camp, où Los Angeles mettra en place ses lectures de début de système et la hiérarchie des finisseurs sur les renversements.

Redick esquisse son cinq des Lakers, sans dévoiler toutes ses cartes