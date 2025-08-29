« Si vous retirez une star des équipes NBA, beaucoup d’équipes Euroleague peuvent battre les teams NBA », selon le coach du Pana

Ergin Ataman, le coach du Panathinaikos, s’est à nouveau élevé contre l’appellation « World Champions » que les Américains donnent abusivement aux vainqueurs des championnats NBA ou encore MLB et NFL.

« Si vous retirez une star de ces équipes NBA, je crois que beaucoup d’équipes Euroleague peuvent battre les teams NBA. »

C’est évidemment un gros « si », mais il soulève un point intéressant. Selon lui, la vraie différence se fait maintenant sur le niveau des superstars. Là où il y a quelques années, tout le roster d’une équipe NBA était largement plus fort que ceux des meilleurs clubs européens.

« Ecoutez, je pense qu’il y a deux ou trois ans, en pré-saison, , il y a eu beaucoup de matches entre des équipes Euroleague et NBA. Si je ne me trompe pas, dans 70 ou 80% des matches, les teams Euroleague ont gagné.

Avec tout le respect que j’ai pour la NBA, ils ont beaucoup de stars, qui sont de vraies stars, comme LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry, mais si vous les retirez, beaucoup d’équipes européennes gagneraient. »