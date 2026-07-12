LeBron James, son agent dévoile les coulisses de sa réflexion

L'agent de LeBron James, Rich Paul, a évoqué la réflexion de son client pour faire son choix sur cette Free Agency.

Il s'agit de la grande question de la fin de cette Free Agency : quelle destination pour LeBron James ? Libre depuis son départ des Los Angeles Lakers, l'ailier prend son temps afin d'étudier les options à sa disposition.

Jusqu'à maintenant, les Cleveland Cavaliers incarnent les favoris pour le récupérer. Mais le Miami Heat et les Philadelphia Sixers incarnent de sérieux outsiders. Et la course semble toujours ouverte.

Lors d'un passage sur SportsCenter, l'agent de LBJ, Rich Paul, en a dit plus sur la réflexion de son client.

"Je pense qu'un joueur comme lui peut débloquer quelque chose dans toutes les équipes. Je ne sais pas encore quelle équipe il choisira. Sa réflexion s’accompagne d’un certain sérieux, d’un esprit de compétition. Nous savons à quel point il est difficile de remporter des titres.

Aucun effectif, aucune organisation n’est assuré de remporter un titre, mais on veut tout de même être compétitif. On veut avoir l’occasion, fin avril et début mai, de rivaliser au plus haut niveau et de se donner les meilleures chances de gagner. Il ne court pas après un titre. On entend ce genre de choses.

Du genre : 'pourquoi devrait-il en courir après ?' Il en a déjà quatre. Il n’y a rien à courir après. Il ne court pas après un fantôme ou quoi que ce soit de ce genre. Mais quand on a travaillé aussi dur pour se hisser là où on est, et qu’on peut réellement décider de ce qu’on veut faire, qui ne profiterait pas de cette opportunité ?

On ne se soucie donc pas de l’avis des autres ni de rien de ce genre. Il va prendre la meilleure décision pour lui-même", a ainsi assuré Rich Paul.

Sans "courir" après un titre, LeBron James, pour la fin de sa carrière, souhaite tout de même se retrouver dans un environnement compétitif. A lui de faire le bon choix.

LeBron James, les Warriors toujours dans le coup ?