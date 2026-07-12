LeBron James, les Warriors toujours dans le coup ?

Malgré les nombreuses rumeurs concernant l'avenir de LeBron James, les Golden State Warriors auraient toujours une carte à jouer.

Le verdict se fait attendre pour la future équipe de LeBron James. Agent libre, le King se trouve en réflexion depuis l'annonce de son départ des Los Angeles Lakers. Sans surprise, pour le très probable dernier défi de sa carrière, l'ailier de 41 ans étudie toutes ses options.

Au cours des derniers jours, l'avenir de LBJ a suscité de nombreuses rumeurs. Un grand favori a émergé : les Cleveland Cavaliers. Avec le Miami Heat et les Philadelphia Sixers perçus comme de sérieux outsiders.

Quid des Golden State Warriors ? Sur le papier, la franchise californienne ne semble pas la mieux armée pour séduire James. Pour autant, de son côté, l'insider Jake Fischer n'enterre pas les chances des Dubs.

D'après lui, les Warriors ont toujours un coup à jouer. Même sans un trade pour l'intérieur des Washington Wizards Anthony Davis ? Depuis l'ouverture de la Free Agency, l'arrivée d'AD a toujours semblé indispensable pour envisager une signature du natif d'Akron.

Et en l'état, le dossier Davis paraît totalement bloqué. Golden State se trouve peut-être encore dans la course pour LeBron James. Mais il va falloir passer à la vitesse supérieure pour tenter de dépasser la concurrence...

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