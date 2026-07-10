Interrogé sur LeBron James, Stephen Curry a livré les arguments qui, selon lui, font des Warriors une destination idéale.

Les Golden State Warriors n'ont pas abandonné l'idée de recruter LeBron James. Et même si Stephen Curry assure que la décision appartient entièrement à son ancien rival, la superstar des Warriors n'a pas hésité à glisser quelques arguments en faveur de la franchise californienne.

« On veut simplement jouer un très bon basket »

Présent à l'American Century Championship, un tournoi de golf réunissant plusieurs célébrités, Stephen Curry a été interrogé sur les chances de voir LeBron James signer à Golden State.

Le meneur est resté prudent.

« Je n'ai pas de pourcentage à donner. Tout dépend de lui. J'ai l'impression que partout où il appelle en disant : "Je veux jouer ici", les montagnes bougent pour que ça arrive. Et je sais qu'on fait partie de ces équipes-là. »

Puis Curry a livré son argumentaire.

« Le discours est simple : on veut jouer un très bon basket, être entourés de joueurs qui savent comment jouer ce jeu, et qui élevent notre niveau de compétitivité cette saison. Il y a aussi de très bons parcours de golf dans la Baie. Et nous sommes une organisation qui a déjà prouvé ce qu'elle savait faire. Il le sait, et ça se suffit à soi-même. »

La décision appartient à LeBron

Les Warriors restent régulièrement associés à LeBron James depuis l'annonce de son départ des Los Angeles Lakers. Golden State fait partie des équipes intéressées, même si plusieurs insiders estiment désormais que Cleveland, Miami et Philadelphie semblent mieux placés.

Des rumeurs évoquaient également un scénario dans lequel Golden State tenterait de réunir LeBron James et Anthony Davis, mais cette piste paraît aujourd'hui très compliquée, les Washington Wizards n'ayant aucune intention de transférer leur intérieur.

Stephen Curry, lui, assure qu'il ne cherche pas à mettre de pression sur son ancien rival.

« Tout dépend simplement de l'endroit où il pense s'intégrer le mieux. Au final, cette décision lui appartient. »

Le feuilleton LeBron James continue donc, tandis que les Warriors espèrent toujours convaincre le quadruple MVP de venir poursuivre sa quête d'un cinquième titre NBA aux côtés de Stephen Curry.