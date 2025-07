Kyrie Irving a demandé aux Nets de le libérer pendant sa suspension Covid

Tradé en 2023 par les Brooklyn Nets, Kyrie Irving a récemment révélé qu’il avait demandé à l’équipe de le laisser libre dès 2021.

C’était juste au début de sa « première » suspension. A l’entame de la saison 2021-22, l’arrière star a été suspendu par les Brooklyn Nets parce qu’il refusait de se faire vacciner contre le covid-19.

Dans un live, il a expliqué qu’il avait donc demandé à sa franchise de se séparer de lui.

« Même les gens avec qui j’étais en business étaient pro-vaccin. J’étais en mode Ok, pas de souci, mais laissez-moi en dehors de tout ça et laissa-moi aller ailleurs. J’ai même dit aux Nets de me laisser libre. Je leur ai dit ‘’yo, pouvez-vous juste me libérer ?’’ »

Kyrie Irving asked the Brooklyn Nets to release him when they suspended him for not getting the COVID vaccine pic.twitter.com/tsnt6cAR9J

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) July 23, 2025