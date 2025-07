Il n’y aura pas de match NBA à Paris en 2026, comme la fait savoir la NBA ce mercredi. Les Memphis Grizzlies et le Orlando Magic s’affronteront en revanche à Berlin (une bonne nouvelle pour Franz Wagner et son frère Mo) le 16 janvier et à Londres le 18, deux jours plus tard.

Par contre, il y aura bien de nouveau jn match à Paris en 2027 et en 2028. On ́e connaît évidemment pas encore les affiches.