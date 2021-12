LeBron James réitère le but ultime de sa carrière NBA

C’est sur le parquet des Los Angeles Lakers et contre l’ancien lycée de son paternel que LeBron James Jr, alias Bronny, s’est illustré le weekend dernier. Une affiche entre Sierra Canyon et St. Vincent-St. Mary terminée avec 19 points et la gagne. Le tout sous les yeux du padré. Une belle démonstration de la part du jeune homme de 17 ans, prospect NBA qui attire évidemment les regards en raison de son affiliation.

I can’t wait to see Bronny James in the #NBA. 🔥 pic.twitter.com/xZrfgJiH0N — Nick Alberga (@thegoldenmuzzy) December 6, 2021

Interrogé sur le sujet, le King est allé droit au but : il rêve de voir son fils débarquer chez les pros pendant qu’il évolue encore dans la grande ligue.

« Il a mon soutien et mon parcours comme modèle. Avec la santé et un peu de chance, ce serait le but ultime [de jouer avec lui]. »

Un rêve qui fait frissonner. Ce serait superbe pour Bronny et LeBron James. Le chemin est encore long mais le guard est coté auprès de plusieurs universités dont Duke, Kentucky ou encore North Carolina. Mais il devra prouver qu'il peut s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour l'instant. Il pourrait viser la draft 2023. Sauf que pour l'instant, il ne figure pas parmi les 20 ou 25 têtes d'affiche de la promotion - dont Victor Wembanyama est pressenti pour faire office de numéro un. Cela dit, il lui reste encore du temps.